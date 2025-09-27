The Swiss voice in the world since 1935
Reaktivierung der UN-Sanktionen: Iran ruft Botschafter zurück

Keystone-SDA

Vor der erwarteten Wiedereinsetzung der UN-Sanktionen wegen seines Atomprogramms hat der Iran seine Botschafter aus Deutschland, Frankreich und Grossbritannien zurückgerufen. Sie seien zu Beratungen nach Teheran zurückbeordert worden, gab das iranische Aussenministerium laut Nachrichtenagentur Isna bekannt. Es kritisierte die Entscheidung der sogenannten E3-Staaten zur Wiedereinführung der Sanktionen als "verantwortungslos".

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Deutschland, Grossbritannien und Frankreich sind Vertragsstaaten des Atomabkommens mit dem Iran aus dem Jahr 2015. Die drei Staaten hatten vor einem Monat den sogenannten Snapback-Mechanismus zur Wiedereinführung der Sanktionen in Gang gesetzt, weil der Iran ihrer Ansicht nach grundlegend gegen die Vereinbarungen des Atomdeals verstösst. Als Beispiel wird etwa die Anreicherung von Uran genannt, die weit über die Werte hinausgeht, die für zivile Zwecke nötig sind.

Die UN-Sanktionen aus den Jahren 2006 bis 2010 gegen Teheran dürften in der Nacht zum Sonntag 2.01 Uhr deutscher Zeit wieder greifen.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
