Rechnung 2025 von Risch ZG fällt um 9 Millionen besser aus

Keystone-SDA

Die Rechnung 2025 der Zuger Gemeinde Risch schliesst mit einem Plus von 9,7 Millionen Franken ab. Das Ergebnis fällt damit um 9 Millionen Franken höher aus als budgetiert.

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(Keystone-SDA) Der Grund für die weitaus besseren Zahlen seien ein um 3,1 Millionen Franken tieferer Aufwand und um 5,9 Millionen Franken höhere Erträge, hiess es im Communiqué der Gemeinde am Dienstag.

Zum besseren Abschluss trugen ferner höhere Steuererträge in der Höhe von 3,6 Millionen Franken bei, wie es hiess. Insbesondere die Steuern juristischer Personen entwickelten sich mit 3,2 Millionen Franken höheren Erträgen viel besser als prognostiziert.

Die Nettoinvestitionen der Gemeinde beliefen sich auf 30,7 Millionen Franken. Sie lagen mit 19,1 Millionen Franken weit unter Budget. Gründe seien Verzögerungen bei mehreren Projekten, wie die Gemeinde mitteilte.

Der Ertragsüberschuss will die Gemeinde in die nächste Rechnung übertragen und für den Aufbau von Reserven und für Abschreibungen verwenden. Risch steht vor grossen Bauvorhaben. Im Finanzplan 2026 bis 2030 sind Bruttoinvestitionen von rund 230 Millionen Franken vorgesehen, wie es weiter hiess.