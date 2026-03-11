The Swiss voice in the world since 1935
Rechnung der Stadt Chur weist 12,5 Millionen Franken Gewinn aus

Keystone-SDA

Die Stadt Chur hat ihre Jahresrechnung 2025 mit einem Überschuss von 12,5 Millionen Franken abgeschlossen. Zum guten Ergebnis trug insbesondere ein tieferer Aufwand als budgetiert bei.

(Keystone-SDA) Einem Aufwand von 305,3 Millionen Franken steht ein Ertrag von 317,8 Millionen Franken gegenüber, schrieb die Stadt Chur am Mittwoch in einer Mitteilung. Der Aufwand liegt um 5,2 Millionen Franken unter Budget. Insgesamt fällt das Ergebnis 7 Millionen Franken besser aus als budgetiert.

Auch die Nettoinvestitionen fielen um 16,3 Millionen Franken tiefer aus als vorgesehen. Sie betrugen 35,4 Millionen Franken gegenüber budgetierten 51,7 Millionen Franken.

