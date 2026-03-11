Rechnung der Stadt Chur weist 12,5 Millionen Franken Gewinn aus

Keystone-SDA

Die Stadt Chur hat ihre Jahresrechnung 2025 mit einem Überschuss von 12,5 Millionen Franken abgeschlossen. Zum guten Ergebnis trug insbesondere ein tieferer Aufwand als budgetiert bei.

(Keystone-SDA) Einem Aufwand von 305,3 Millionen Franken steht ein Ertrag von 317,8 Millionen Franken gegenüber, schrieb die Stadt Chur am Mittwoch in einer Mitteilung. Der Aufwand liegt um 5,2 Millionen Franken unter Budget. Insgesamt fällt das Ergebnis 7 Millionen Franken besser aus als budgetiert.

Auch die Nettoinvestitionen fielen um 16,3 Millionen Franken tiefer aus als vorgesehen. Sie betrugen 35,4 Millionen Franken gegenüber budgetierten 51,7 Millionen Franken.

Die drei grössten Investitionsprojekte waren im vergangenen Jahr die Schul- und Sportanlage Fortuna (15,0 Millionen Franken), der Bahnhof Chur West (5,8 Millionen) sowie ein Darlehen von 5,0 Millionen Franken an den städtischen Strom- und Wasserversorger IBC.

Der Personalaufwand stieg um 1,5 Millionen Franken, wie der Mitteilung weiter zu entnehmen ist. Der Finanzertrag lag 5,4 Millionen Franken über dem Budget. Tiefer ausgefallen als erwartet sind hingegen die Einnahmen aus Steuern und anderen staatlichen Einnahmen. So liegt der Fiskalertrag um 2,1 Millionen Franken unter Budget.

Das Eigenkapital erhöht sich um 16,8 Millionen Franken, dazu trägt hauptsächlich der Gewinn von 12,5 Millionen Franken bei.