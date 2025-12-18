The Swiss voice in the world since 1935
Rechte Terrorzelle? Junge Verdächtige in Deutschland angeklagt

Keystone-SDA

In Deutschland hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen sieben mutmassliche Mitglieder und einen Unterstützer einer rechtsextremistischen Terrorzelle erhoben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die oberste deutsche Anklagebehörde wirft den zum Teil sehr jungen Beschuldigten unter anderem Mitgliedschaft in einer inländischen terroristischen Vereinigung, versuchten Mord, Verabredung zum Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Zuerst hatten der «Stern» und der Norddeutsche Rundfunk (NDR) berichtet.

