The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Rechtsverkehr wird in Basel-Stadt auch elektronisch möglich

Keystone-SDA

Die Zustellung von juristischen Dokumenten wie Verfügungen und Rekursentscheiden sowie die Eingabe von Rekursbegründungen soll auch elektronisch erfolgen können. Der Basler Grosse Rat hat am Mittwoch mit 92 Stimmen bei 1 Enthaltung die entsprechende gesetzliche Grundlage genehmigt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Rechtsverkehr zwischen Privaten und Behörden im internen Verwaltungsverfahren verläuft bisher per Briefpost. Dies soll sich mit der beschlossenen Gesetzesrevision ändern und die Option bieten, solches auch auf elektronischem Weg erledigen zu können.

Eine Verfügung oder ein Rekursentscheid kann künftig mit dem ausdrücklichen Einverständnis des Empfängers oder der Empfängerin per E-Mail verschickt werden, wie das revidierte Gesetz festhält.

Auf eine Verpflichtung zum elektronischen Rechtsverkehr für gewisse Anwendergruppen wie etwa Anwältinnen und Anwälte wollte die Regierung in ihrem Antrag an das Parlament zum jetzigen Zeitpunkt jedoch verzichten.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft