Reedereien begrüssen Trump-Vorschlag zum Schutz der Schifffahrt

Keystone-SDA

Reedereien heissen die Idee einer Eskorte für blockierte Schiffe gut. "Um den im Persischen Golf eingeschlossenen Schiffen zeitnah die Ausfahrt aus dem Kriegsgebiet zu ermöglichen, ist ein Marine-Geleitschutz dringend notwendig", sagte der Verband Deutscher Reeder.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, den Schiffsverkehr in der Strasse von Hormus – die an den Persischen Golf angrenzt – sichern zu wollen. Durch dieses Nadelöhr vor der Küste des Irans fährt rund ein Fünftel der globalen Öltransporte.

«Falls erforderlich, wird die US-Marine so bald wie möglich damit beginnen, Tanker durch die Strasse von Hormus zu eskortieren», schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Ausser dem VDR begrüsste auch der internationale Schifffahrtsverband Bimco Trumps Vorstoss. Dessen Ankündigung, Tanker eskortieren zu lassen, klinge «interessant». Der Verband warte auf weitere Klarstellungen.

«Allerdings ist es unrealistisch, allen Tankern, die in derzeit vom Iran bedrohten Gebieten operieren, Schutz zu gewähren», teilte Bimco weiter mit. Dies erfordere eine sehr grosse Zahl an Kriegsschiffen.

Zu der Schliessung der Strasse von Hormus gibt es unterschiedliche Angaben des Irans und der USA. Vor der Strasse stauen sich Tanker. Ein Containerschiff meldete am Mittwoch der Seehandelsaufsicht der britischen Marine, in der Meerenge mit einem unbekannten Projektil angegriffen worden zu sein.