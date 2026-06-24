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Rega fliegt Mann nach Auseinandersetzung in Altstätten ins Spital

Keystone-SDA

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Mittwoch ist in der Nähe des Bahnhofs Altstätten ein 26-jähriger Mann verletzt worden. Die Rega flog ihn in ein Spital. Die Verletzungen sind gemäss Polizeiangaben "eher schwer".

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz vor 13.30 Uhr wurde der Notruf- und Einsatzleitzentrale eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Beim Bahnhof Altstätten stiessen die Einsatzkräfte auf einen verletzten Afghanen. Die übrigen Beteiligten an der Auseinandersetzung seien nicht mehr vor Ort gewesen.

Die Ermittlungen zu den weiteren Beteiligten sowie zu den Umständen der Auseinandersetzung laufen gemäss Communiqué.

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