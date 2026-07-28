Regierungschef Tusk rügt Gewalt gegen Ukrainer in Polen

Keystone-SDA

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Nach einem brutalen Übergriff auf ein Paar aus der Ukraine hat Polens Regierungschef Donald Tusk die wachsende Gewalt gegen Ukrainerinnen und Ukrainer in seinem Land kritisiert.

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(Keystone-SDA) Zu Beginn des russischen Angriffskriegs sei die Welt von der Solidarität der Polen mit den Kriegsflüchtlingen aus dem Nachbarland beeindruckt gewesen, sagte Tusk in Warschau. «Das alles wird gerade zerstört, wenn wir zulassen, dass Banditen, Hooligans und gewöhnliche Kriminelle Menschen schlagen und erniedrigen, nur weil sie einen etwas anderen Akzent haben.»

Tusk bezog sich auf einen Vorfall, der sich am Sonntag in Breslau (Wroclaw) ereignet hatte. Nach Angaben der Polizei begann alles mit einem Streit in einem Laden. Auf Videoaufnahmen, die in sozialen Netzwerken verbreitet wurden, ist zu sehen, wie drei Männer eine junge Ukrainerin und ihren Partner zusammenschlugen.

Die drei Männer traten auf den bereits am Boden liegenden Ukrainer ein, das Mädchen wurde mit einem Schlagring am Kopf getroffen und erlitt Verletzungen am Ohr. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest – beide sind einschlägig vorbestraft. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, liegt der Tat ein «nationalistisch motiviertes Aggressionsmotiv» zugrunde.

Ukraine fordert Untersuchung des Vorfalls

Die Regierung in Kiew reagierte. Der ukrainische Aussenminister Andrij Sybiha schrieb am Montag auf X, die Ukraine erwartete eine unparteiische und objektive Untersuchung. Er forderte «bestimmte polnische Politiker» auf, die Feindseligkeiten nicht weiter zu schüren. Dies war auch eine Anspielung auf Polens Staatsoberhaupt Karol Nawrocki.

Nawrocki hatte kürzlich in einem Geschichtsstreit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Polens höchsten Orden entzogen. Dies hatte die anti-ukrainische Stimmung besonders im rechten Lager befeuert. Nun appellierte auch Regierungschef Tusk an Nawrocki: Dieser möge zur Gewalt gegen Ukrainer nicht länger schweigen.

Polizei registriert deutlich mehr Angriffe gegen Ukrainer

Schon vor 2022 lebten und arbeiteten Hunderttausende Ukrainer und Ukrainerinnen in Polen. Nach dem russischen Einmarsch nahm Polen sehr hilfsbereit Flüchtlinge auf und integrierte sie. Die Zahl der ukrainischen Staatsbürger in Polen liegt gegenwärtig bei 1,5 Millionen.

Doch mehr als vier Jahre nach Beginn des Angriffskriegs wachsen in Polen die Ressentiments. Wie die Zeitung «Rzeczpospolita» kürzlich unter Berufung auf die neuesten Statistiken der Polizeizentrale berichtete, wurden allein im ersten Halbjahr des laufenden Jahres 180 Fälle von Hassverbrechen gegen Ukrainer gemeldet. Dies war ein Drittel mehr als im Vorjahreszeitraum.