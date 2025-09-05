The Swiss voice in the world since 1935
Regierungskrise in London: Rochade der Ministerposten

Keystone-SDA

Nach dem Rücktritt der stellvertretenden britischen Premierministerin Angela Rayner hat Regierungschef Keir Starmer sein Kabinett Medienberichten zufolge massiv umgebaut. Rayners Nachfolger als Vize wird demnach der bisherige Aussenminister David Lammy, der das Justizministerium übernimmt. Neue Aussenministerin wird die bisherige Innenministerin Yvette Cooper, deren Posten die bisherige Justizministerin Shabana Mahmood bekommt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der BBC zufolge ist es das erste Mal, dass die drei grossen britischen Ministerien – Aussen-, Innen- und Finanzressort – von Frauen geleitet werden. Schatzkanzlerin und damit Finanzministerin bleibt Rachel Reeves.

Rayner war am Freitag wegen einer Steueraffäre zurückgetreten. Sie hatte zugegeben, sich bei der Frage nach der Höhe der Grunderwerbsteuer für eine Immobilie auf Rat verlassen zu haben, der sich als falsch herausstellte. Sie zahlte zu wenig. Rayner hatte selbst um eine Untersuchung gebeten, ob sie damit gegen die Verhaltensstandards für Kabinettsmitglieder verstossen hatte. Diese kam zum Schluss, dass ein Verstoss vorlag.

