Regierungspartei gewinnt Wahl in Äthiopien

Keystone-SDA

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Die Regierungspartei PP des äthiopischen Regierungschefs Abiy Ahmed hat die Parlamentswahl in dem Land am Horn von Afrika klar gewonnen. Sie erhielt 438 von 501 Abgeordnetenmandaten, wie die Nationale Wahlbehörde mitteilte.

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(Keystone-SDA) Den Angaben zufolge lag die Wahlbeteiligung bei der Wahl am 1. Juni bei 94 Prozent. Eigentlich hätte das Ergebnis bis zum 11. Juni bekanntgegeben werden müssen.

Der Wahlsieg der Partei des Friedensnobelpreisträgers war erwartet worden. Trotz der Unsicherheit in den Regionen Amhara und Oromia, wo bewaffnete Gruppen zum Teil mit Strassenblockaden eine Wahl verhindert hatten, und einiger technischer Pannen sprach die Wahlbehörde von einer erfolgreichen Wahl.

Abiy hatte sein Land von 2020 bis 2022 in einen blutigen Bürgerkrieg mit etwa 600.000 Toten in der nördlichen Region Tigray geführt. Der Sieg seiner Partei war auch auf den Mangel an aussichtsreichen Gegenkandidaten zurückzuführen, die an der Wahl teilnehmen durften. Zudem hatte die einstige Bürgerkriegsregion Tigray zum zweiten Mal nicht an der Wahl teilgenommen, nachdem sie bereits 2021 ausgeschlossen worden war.