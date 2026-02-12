Regierungsrat beantragt 40 Millionen für Museumssanierung in Bern

Keystone-SDA

Der Kanton Bern soll sich mit 40 Millionen Franken an der Sanierung des historischen Museums in Bern beteiligen. Der Regierungsrat hat am Donnerstag den Kredit beim Grossen Rat beantragt. An den Gesamtkosten von 120 Millionen beteiligen sich auch die Stadt und die Burgergemeinde Bern mit je 40 Millionen Franken.

(Keystone-SDA) In den vom Regierungsrat beantragten Kredit eingeschlossen sind zehn Millionen Franken aus dem Lotteriefonds. Davon wurden 2,5 Millionen für die Projektierung bereits 2024 bewilligt, wie die kantonale Bildungs- und Kulturdirektion mitteilte.

Das historische Museum am Helvetiaplatz wurde 1894 erbaut und seither noch nie gesamthaft saniert. Mit der Sanierung sollen die historisch wertvolle Bausubstanz erhalten und die Aufenthaltsqualität sowie die Sicherheit der Besuchenden verbessert werden. Das Museum soll zudem barrierefrei werden.

Ausserdem erhält der Gebäudekomplex eine zeitgemässe Gebäudetechnik mit einer Erdwärmeheizung. Verschiedene Massnahmen ermöglichen den Anschluss an das Museumsquartier Bern, das sich im Aufbau befindet.