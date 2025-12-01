Regierungsrat kürt Siegerprojekt für zwei Bildungszentren in Sursee

Der Luzerner Regierungsrat hat dem Projekt "Insieme" den Zuschlag für die Erweiterung der Bildungszentren Gesundheit und Soziales (BBZG) sowie Wirtschaft, Informatik und Technik (BBZW) in Sursee erteilt. Der Neubau soll ab 2035 in Betrieb genommen werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Konzept sieht einen siebenstöckigen Neubau entlang der Bahnlinie vor, wie die Staatskanzlei am Montag mitteilte. Der Bestand des Trakts B soll rückgebaut und mit einer «Holzrippendecke» auf sechs Stockwerke aufgestockt werden.

Die Bildungszentren in Sursee bieten rund 3800 Lernenden Ausbildungen in Gesundheit, Soziales, Wirtschaft, Metall und Technik. Um den modernen Anforderungen an Lehren und Lernen gerecht zu werden, sollen die Schulen erweitert und teilweise erneuert werden, hiess es weiter.

Im ersten Quartal 2026 soll das Wettbewerbsprojekt «allenfalls optimiert» werden. Die Inbetriebnahme der Gebäude ist voraussichtlich ab 2035 vorgesehen. Die Kosten werden laut Communiqué aktuell auf 97,4 Millionen Franken geschätzt.