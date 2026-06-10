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Regierungsrat korrigiert bei Rückzonungen Gemeinde Triengen LU

Keystone-SDA

Der Luzerner Regierungsrat hat in der Gemeinde Triengen gegen den Beschluss der Gemeindeversammlung Rückzonungen beschlossen. Es handelt sich um zehn Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 2,27 Hektaren.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Stimmberechtigten von Triengen hatten bei der Teilrevision der Ortsplanung mehrere Einsprachen gegen Rückzonungen gutgeheissen. Nur in zwei Fällen wurde der Verzicht auf eine Entlassung eines Grundstücks aus der Bauzone vom Regierungsrat gestützt. In den anderen Fällen ordnete er die Rückzonung an.

Die Gemeinde Triegen gehört zu den Luzerner Gemeinden, welche über zu viel Baulandreserven verfügen und diese deswegen verkleinern müssen.

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