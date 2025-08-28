The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Regierungsrat legt Abgeltungen für Zentren Bern, Biel und Thun fest

Keystone-SDA

Der Berner Regierungsrat hat die Höhe der Zentrumslastbeiträge für Bern, Biel und Thun für das Jahr 2025 festgelegt. Mit den Abgeltungen werden die Städte für ihre Lasten in verschiedenen Bereichen entschädigt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die vom Regierungsrat festgelegten Pauschalbeiträge betragen für die Stadt Bern 60,9 Millionen, für Biel 18,3 Millionen und für Thun 11,7 Millionen Franken. Damit werden die drei grössten Berner Städte für ihre überdurchschnittlich hohen Lasten in den Aufgabenbereichen privater Verkehr, öffentliche Sicherheit, Gästeinfrastruktur, Sport, soziale Sicherheit und Kultur entschädigt, wie der Regierungsrat am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb.

Zentrumslasten sind öffentliche Leistungen von Städten, von welchen die Bevölkerung und die Unternehmen der umliegenden Gemeinden profitieren, ohne Kosten zu erstatten.

Künftig sollen auch die Städte Burgdorf und Langenthal ihre Zentrumslasten abgegolten erhalten. Der Grosse Rat hatte den Regierungsrat im Herbst 2024 beauftragt, eine entsprechende Vorlage zu erarbeiten, im Frühling 2025 lief die Vernehmlassung.

Eigentlich möchte auch Köniz seine Zentrumslasten künftig geltend machen können. Die Gemeinde mit 44’000 Einwohnenden fühlte sich im Prozess übergangen.

Der Grosse Rat wird in der diesjährigen Wintersession über die Änderung des Finanz- und Lastenausgleichs debattieren.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
22 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft