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Regierungsrat Philippe Müller will weiterpolitisieren wie bisher

Keystone-SDA

Der amtierende Berner Regierungsrat Philippe Müller (FDP) hat sich am Sonntagabend hocherfreut über seine Wiederwahl gezeigt. Dass die Bürgerlichen mit ihrem Versuch scheiterten, einen weiteren Regierungssitz zu erobern, bedauerte er hingegen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Immerhin sei das Hauptziel erreicht, die bürgerliche Mehrheit im Regierungsrat zu verteidigen, stellte Müller zufrieden fest. «Dass Daniel Bichsel nicht gewählt wurde, bedauere ich hingegen sehr.»

Er selber werde konsequent politisieren wie bisher, sagte Müller weiter. «Vielleicht sogar noch etwas konsequenter.» Nun freue er sich aber auf ein gutes Abendessen und ein Bier.

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