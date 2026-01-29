Regierungsrat segnet Baurechtsvertrag für Schloss Münchenwiler ab

Keystone-SDA

Die Berner Kantonsregierung hat den Baurechtsvertrag für den Verkauf des Schlosses Münchenwiler genehmigt. Somit sei der letzte Schritt für den Verkauf des Schlosses vollzogen, teilte sie am Donnerstag mit.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Bauchrechtsvertrag sieht neben der Abgabe des Schlosses im Baurecht auch eine auf zehn Jahre befristete Option für den Kauf der Bodenparzelle des Schlosses vor, wie die Regierung in einer Mitteilung schrieb.

Anfang 2025 hatte der Kanton Bern mitgeteilt, eine Käuferschaft für das Schloss gefunden zu haben. Zuvor hatte er einen zweistufigen Wettbewerb mit Konzeptstudie öffentlich ausgeschrieben. Zu den Rahmenbedingungen gehörten demnach der Kaufpreis von mindestens 2,3 Millionen Franken und die zukünftige Nutzung der Anlage. So sollen das Schloss und seine Grünanlagen der Bevölkerung weiterhin offen stehen.

Das Schloss Münchenwiler in der Nähe von Murten ist seit 1943 im Besitz des Kantons Bern. Das Schloss wurde zum Ende des Mittelalters errichtet. Es steht an der Stelle eines im 12. Jahrhundert errichteten Cluniazenserklosters, das nach der Einführung der Reformation 1528 aufgehoben wurde.