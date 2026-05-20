Regierungsstatthalteramt erteilt Bewilligung für Marzili-Erneuerung

Keystone-SDA

Das Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland hat die Baubewilligung für mehrere Gebäude des Freibads Marzili in Bern und die Umgestaltung der Umgebung erteilt. Vier Einsprachen wurden zurückgezogen, eine hat das Amt als öffentlich-rechtlich unbegründet beurteilt.

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(Keystone-SDA) Insgesamt gingen fünf Einsprachen ein, darunter auch Kollektiveinsprachen. Sie betrafen unter anderem wegfallende Parkplätze, möglichen Lärm und Einbussen bei der Wohnqualität. Im Laufe des Baubewilligungsverfahrens konnten verschiedene Unklarheiten ausgeräumt werden, wie aus einer Mitteilung des Amtes vom Mittwoch hervorgeht.

Nachdem das Projekt angepasst worden war, stellten sämtliche involvierten Amts- und Fachstellen einen positiven Antrag zur Erteilung der Baubewilligung. Das Bauvorhaben entspricht den gesetzlichen Bestimmungen, wie das Amt weiter schrieb.

Die Erneuerung des Marzilibads umfasst unter anderem verschiedene neue Gebäude, einen neuen Eingangsbereich und weitere Anpassungen der Umgebung. Dazu gehören auch neue Werkleitungen.

Die Bauarbeiten am Marzilibad sind bereits in vollem Gang. Ende Woche öffnet das Bad nach dem Abschluss der ersten von vier Bauetappen teilweise wieder. In den Schwimmbecken kann voraussichtlich ab Mitte Juni geschwommen werden.