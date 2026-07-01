The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Regionalkonferenz startet Mitwirkung für Deponie Bümberg

Keystone-SDA

Für die geplante Erweiterung des Abbau- und Auffüllstandorts Bümberg in den Gemeinden Oppligen und Heimberg hat eine öffentliche Mitwirkung begonnen. Die Regionalkonferenz Bern-Mittelland (RKBM) passt ihren Regionalen Richtplan Abbau, Deponie, Transporte (ADT) an.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ziel sei es, genügend Kapazitäten für unverschmutzten Aushub zu sichern, teilte die RKBM am Mittwoch mit. Die Mitwirkung läuft bis zum 1. September.

Die Kies AG Aaretal plant im Gebiet Ägelmoos eine Deponie mit einem Ablagerungsvolumen von rund 1,35 Millionen Kubikmetern. Obwohl das Areal im Richtplan als zügig aktivierbarer Reservestandort für die Ablagerung von unverschmutztem Aushub vermerkt ist, ist wegen des hohen Volumens ein ordentliches Verfahren gemäss Baugesetz nötig.

Die Anpassung sei mit den Gemeinden und der Nachbarregion Entwicklungsraum Thun abgestimmt, teilte die RKBM mit. Nach der kantonalen Vorprüfung wird die Vorlage der Regionalversammlung und dem Kanton Bern zur Genehmigung unterbreitet werden. Das Verfahren bildet die Basis für die kommunale Nutzungsplanung.

Der Regionale Richtplan ADT wurde im Dezember 2017 vom Kanton genehmigt. Die Regionalkonferenz Bern-Mittelland will damit sicherstellen, dass in der Region in nächsten 30 bis 45 Jahre genügend Rohstoffe und Deponievolumen vorhanden sind.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft