Regionalverkehr Bern-Solothurn befördert mehr Passagiere

Keystone-SDA

Der Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) hat im vergangenen Jahr insgesamt 26 Millionen Passagiere transportiert. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Zunahme von 1,3 Millionen Personen respektive rund 5 Prozent, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Im letzten Jahr waren 8,4 Millionen Passagiere auf den Buslinien unterwegs. Das entspricht einem Zuwachs von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit habe der RBS im Busverkehr so viele Fahrgäste wie noch nie transportiert, heisst es weiter.

17,7 Millionen Fahrgäste nutzten die Zugverbindungen. Dies entspricht einem Plus von 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Am RBS-Bahnhof Bern stiegen 2025 gemäss Mitteilung durchschnittlich 43’000 Fahrgäste pro Tag ein und aus, an Spitzentagen bis zu 60’000. Die Bahnhöfe „Bern-Tiefenau” und „Deisswil” verzeichneten 2025 den grössten Zuwachs bei der Nachfrage. Zudem sei auch der Verkehr zwischen Bern und Solothurn deutlich gestiegen, heisst es weiter.