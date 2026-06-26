Reh sorgt für Stau auf der Autobahn A6 bei Lyss

Keystone-SDA

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Ein Reh hat am Freitag auf der Autobahn A6 in der Region Lyss für Verkehrsbehinderungen gesorgt. In der einen Fahrtrichtung musste vorübergehend die Höchstgeschwindigkeit reduziert werden. In der anderen Richtung kam es zwischen Lätti und Lyss Süd vorübergehend zu einer Sperrung.

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(Keystone-SDA) Letzteres sorgte für einen längeren Rückstau, wie bei der Berner Kantonspolizei auf Anfrage zu erfahren war. Erste Meldungen über das Reh in der Nähe der Autobahnausfahrt Lyss Süd gingen bereits am Donnerstagabend bei der Polizei ein. Eine Suche nach dem Tier blieb zunächst ohne Erfolg.

Am Freitagmorgen wurde das Tier wieder in der Gegend gesichtet. Bei der weiteren Suche nach dem Tier kam auch eine Drohne zum Einsatz. Doch auch damit liess sich das Reh nicht auffinden.

Damit die Wildhüter sicher nach dem Tier weiter suchen konnten, leitete die Polizei Verkehrsmassnahmen ein. So wurde die Höchstgeschwindigkeit in der einen Fahrtrichtung auf 60 km/h gesenkt. In der anderen Richtung wurde ein Streckenteil gesperrt. Wildhüter konnten das Tier schliesslich orten und aus Sicherheitsgründen erlegen. Kurz nach 14.30 Uhr war die Autobahn wieder offen.