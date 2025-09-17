Reidens Gemeinderätin Renate Lang (Mitte) tritt zurück
Nach nur einem Jahr im Amt hat Reidens Gemeinderätin Renate Lang (Mitte) ihren Rücktritt auf Ende September 2025 bekannt gegeben. Der Gemeinderat werde demnächst eine Ersatzwahl anordnen, teilte die Gemeinde am Mittwoch mit.
(Keystone-SDA) Die Mitte-Politikerin trat ihr Gemeinderatsamt am 1. September 2024 an. Aus «persönlichen Gründen» habe sie nun beschlossen, ihr Mandat vorzeitig niederzulegen, hiess es im Communiqué.
Die Ersatzwahl werde in einer der nächsten Sitzungen angeordnet, hiess es weiter.