Reisende in den Süden brauchen vor dem Gotthard-Nordportal Geduld

Keystone-SDA

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Vor dem Gotthard-Nordportal hat sich am Montag kurz nach 11 Uhr ein Stau von elf Kilometern Länge gebildet. Der Verkehrsdienst des Touring Club Schweiz (TCS) schätzte die Wartezeit auf rund 80 Minuten.

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(Keystone-SDA) Der Verkehr zwischen Erstfeld und Göschenen sei in Fahrtrichtung Süden derzeit überlastet, hiess es. Als Alternative wird die Route über die A13 San Bernardino empfohlen. Die Behörden raten zudem davon ab, die Autobahn zu verlassen, um die umliegenden Dörfer nicht zu überlasten.

Auch in Richtung Norden stauten sich auf der Autobahn A2 die Autos, wie es weiter hiess. Demnach betrug der Zeitverlust zwischen Quinto und Airolo TI um 11.15 Uhr bei zwei Kilometer Stau rund 20 Minuten.

Der Ferienverkehr sorgt regelmässig für kilometerlange Staus vor dem wichtigsten Strassentunnel für den Nord-Süd-Verkehr.