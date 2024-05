Reiseveranstalter TUI verbucht weiteren Umsatzrekord

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Höhenflug des Tourismuskonzerns TUI hält an. Das Hannoveraner Unternehmen verbuchte nach eigenen Angaben vom Mittwoch in dem im März zu Ende gegangenen zweiten Quartal einen Rekordumsatz von 3,6 Milliarden Euro. Das waren 16 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr 2023/24 bestätigte der weltgrösste Reiseveranstalter seine Prognose von mindestens zehn Prozent mehr Umsatz als im Vorjahr. Die Buchungsentwicklung für den Sommer sei bislang “vielversprechend”. Bislang sind demnach 60 Prozent des Angebots an Hotels, Kreuzfahrten, Pauschalreisen und anderem ausgebucht. “Reisen steht hoch im Kurs. Die Trends sind intakt”, erklärte TUI-Chef Sebastian Ebel.

Der Konzern hatte sich 2022 weitgehend von den Einschnitten der Corona-Pandemie erholt und bereits im vergangenen Jahr Rekordgewinne eingefahren. Im April war der Konzern nach rund zehn Jahren an die Frankfurter Börse zurückgekehrt. Er erwartet nun am 24. Juni mit Ende der Notierung an der Londoner Börse die Aufnahme in den Aktienindex MDAX.