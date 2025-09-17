Rekord bei Übernachtungen in Basel im August
Die Basler Hotels haben vergangenen Monat 159'418 Übernachtungen registriert - so viele wie noch nie in einem August. Dies entspricht einem Anstieg von 10,9 Prozent beziehungsweise 15'616 Logiernächten gegenüber dem August 2024.
(Keystone-SDA) Im August erfolgten 51’137 Übernachtungen durch Gäste aus dem Inland und 108’281 Übernachtungen durch Besuchende aus dem Ausland, wie das Statistische Amt Basel-Stadt am Mittwoch mitteilte. Seit Beginn der Erhebung im Jahr 1934 seien in einem August noch nie so viele Übernachtungen registriert worden.
Am höchsten lag die Nettozimmerauslastung gemäss Mitteilung mit 82,9 Prozent am Eröffnungstag des Jahreskongresses der Schweizerischen Ophthalmologischen Gesellschaft (SOG) am 27. August.