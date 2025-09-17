The Swiss voice in the world since 1935
Rekord bei Übernachtungen in Basel im August

Keystone-SDA

Die Basler Hotels haben vergangenen Monat 159'418 Übernachtungen registriert - so viele wie noch nie in einem August. Dies entspricht einem Anstieg von 10,9 Prozent beziehungsweise 15'616 Logiernächten gegenüber dem August 2024.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Im August erfolgten 51’137 Übernachtungen durch Gäste aus dem Inland und 108’281 Übernachtungen durch Besuchende aus dem Ausland, wie das Statistische Amt Basel-Stadt am Mittwoch mitteilte. Seit Beginn der Erhebung im Jahr 1934 seien in einem August noch nie so viele Übernachtungen registriert worden.

Am höchsten lag die Nettozimmerauslastung gemäss Mitteilung mit 82,9 Prozent am Eröffnungstag des Jahreskongresses der Schweizerischen Ophthalmologischen Gesellschaft (SOG) am 27. August.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

