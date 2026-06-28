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Rekordhitze führte in Basel zu zahlreichen Einsätzen der Sanität

Keystone-SDA

Die Rekordtemperaturen haben die Rettungsdienste in Basel auf Trab gehalten. Die Sanität musste von Freitag bis Sonntag knapp 300 Einsätze leisten - viele davon in mutmasslichem Zusammenhang mit der Hitze, wie die Basler Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Am Samstag sei es zu 114 Einsätzen gekommen, am Freitag zu 99 und am Sonntag bis 16.30 Uhr zu 72 Einsätzen, heisst es. Die Zahl der Einsätze habe damit an allen drei Tagen den normalen Tagesdurchschnitt um mehr als die Hälfte überschritten.

Um die hohe Zahl der Einsätze bewältigen zu können, musste die Sanität gemäss Communiqué zusätzliche Teams aus deren freien Zeit aufbieten. Die Einsätze hätten vor allem kreislaufbedingte Beschwerden sowie Stürze betroffen.

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