Rekordzahl neuer Fälle bei der Luzerner Staatsanwaltschaft

Keystone-SDA

Bei der Luzerner Staatsanwaltschaft sind im vergangenen Jahr 60'452 Fälle neu eingegangen. Das ist ein neuer Rekord und der vierte Anstieg der Neueingänge in Folge.

(Keystone-SDA) Die Staatsanwaltschaft stellte am Dienstag ihre Jahresstatistik den Medien vor. Wie es darin hiess, blieb die Fallbelastung hoch, da auch die Zahl grosser und untersuchungsintensiver Verfahren zunahm.

Für die Staatsanwaltschaft erfreulich war die Erledigung von fast gleich vielen Fällen wie neu eingegangen sind. Der Erledigungsquotient lag erstmals seit Jahren bei rund 100 Prozent. Bei der Jugendanwaltschaft nahmen die Gesamtfallzahlen leicht ab.

Sowohl die Jugendanwaltschaft als auch die Staatsanwaltschaft verzeichneten einen Anstieg der Delikte gegen Leib und Leben. Dies, weil Tätlichkeiten, nicht aber schwerere Delikte wie Tötungen oder Körperverletzungen, im vergangenen Jahr häufiger vorkamen.