Rekordzahl von US-Flugpassagieren zum Memorial Day

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Die US-Transportsicherheitsbehörde TSA hat am langen Wochenende zum Feiertag Memorial Day vom Montag eine Rekordzahl von Flugpassagieren verzeichnet. Am Freitag hatten bereits 2,95 Millionen Menschen die Sicherheitskontrollen passiert.

In der vergangenen Woche hatte der Branchenverband Airlines for America einen Rekordsommer mit 271 Millionen Passagieren vorhergesagt, ein Plus von 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die US-Gesellschaften planen im Zeitraum vom 1. Juni bis zum 31. August mehr als 26’000 Flüge pro Tag, eine Zunahme von 5,6 Prozent.