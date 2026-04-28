Renaud Capuçon und Lausanner Kammerorchester feiern Beethoven

Keystone-SDA

Das Orchestre de Chambre de Lausanne wird im nächsten Jahr alle Sinfonien und Konzerte von Ludwig van Beethoven aufführen. Anlass ist der 200. Todestag des Komponisten der Wiener Klassik und frühen Romantik.

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(Keystone-SDA) Das Orchestre de Chambre de Lausanne (OCL) unter der künstlerischen Leitung des Violonisten und Dirigenten Renaud Capuçon feiert im Frühjahr 2027 den Komponisten Ludwig van Beethoven (1770-1827) mit einem eigenen Festival, das «zweifellos einzigartig» sei, hiess es bei der Vorstellung der Saison 2026/2027 am Dienstag.

Von 10. bis 17. Mai 2027 stehen alle neun Sinfonien, die fünf Klavierkonzerte und das «Triple Konzert» (op. 56) für Klavier, Violoncello und Orchester sowie das Violinkonzert op. 61 auf dem Programm. Dabei wird den Solopart in jedem der Klavierkonzerte eine andere Pianistin oder ein anderer Pianist übernehmen, etwa Martha Argerich, Rudolf Buchbinder oder Elisabeth Leonskaja. Beim Triplekonzert wird Renaud Capuçon von der Violine aus dirigieren, sein Bruder Gautier Capuçon übernimmt den Cellopart und Martha Argerich den Klavierpart.

Den Auftakt zu dieser Beethoven-Hommage wird ein Recital bereits am 29. April machen. Auf dem Programm stehen die Sonaten für Violine und Klavier Nr. 2 (op. 12), Nr. 5, die Frühlingssonate (op. 24) sowie Nr. 19, die Kreutzersonate (op. 47).

Darüber hinaus wird Beethoven im Mittelpunkt einer geplanten Tournee stehen, die das OCR in die Konzertsäle von Rom, Florenz, Mailand, Paris und Wien führen wird – ebenfalls begleitet von Martha Argerich.