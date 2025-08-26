The Swiss voice in the world since 1935
Rennvelofahrer knallt in Schiers GR in ein Auto

Keystone-SDA

Ein 28-jähriger Rennvelofahrer ist am Montagabend auf einer Nebenstrasse in Schiers GR ins Heck eines Autos geknallt. Er verletzte sich beim Unfall gemäss der Polizei schwer und musste ins Kantonsspital geflogen werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 59-jähriger Autofahrer bog zuvor von einem Feldweg auf die Nebenstrasse ein und war bereits dabei, in Richtung Schiers zu beschleunigen, als der Velofahrer ihm ins Heck knallte, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Graubünden am Dienstag auf Anfrage von Keystone-SDA erklärte.

Der Rettungsdienst betreute zusammen mit einer Rega-Crew den Schwerverletzten. Mit dem Helikopter wurde der 28-Jährige schliesslich nach Chur ins Spital gebracht. Den genauen Unfallhergang will die Polizei nun ermitteln.

