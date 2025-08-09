Rennvelofahrerinnen verletzen sich bei Unfall in Cazis GR

Keystone-SDA

Zwei Rennvelofahrerinnen sind am Freitag von einem Auto in Cazis GR angefahren und verletzt worden. Beide mussten ins Kantonsspital nach Chur gebracht werden.

(Keystone-SDA) Die 39- und 46-jährigen Frauen waren Teil einer Rennvelogruppe mit zwei weiteren Männern, wie die Kantonspolizei Graubünden am Samstag mitteilte. Am Freitagnachmittag schloss ein 79-jähriger Autofahrer auf der Italienischen Strasse von hinten auf die Gruppe auf.

Dabei sei er «mit sicherlich einer der beiden Frauen kollidiert», schrieb die Polizei weiter. Beide stürzten und zogen sich in einem Fall mittelschwere Verletzungen zu.