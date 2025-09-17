The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Renommierter Rafto-Preis für Freiwilligennetzwerk im Sudan

Keystone-SDA

Ein Freiwilligennetzwerk aus dem bürgerkriegsgebeutelten Sudan wird mit dem renommierten norwegischen Rafto-Preis ausgezeichnet.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Initiative The Emergency Response Rooms of Sudan (ERR) wird für ihren mutigen Einsatz zum Schutz des grundlegendsten Menschenrechts – dem Recht auf Leben – geehrt. Das gab die für den Preis zuständige Rafto-Stiftung bekannt.

Die nach dem norwegischen Menschenrechtsaktivisten Thorolf Rafto benannte Auszeichnung wird am 9. November in Norwegens zweitgrösster Stadt Bergen überreicht. Sie ist mit einem Preisgeld von 20.000 Dollar (knapp 17.000 Euro) sowie anhaltender Unterstützung bei der Arbeit des Preisträgers verbunden.

«Krieg der Gräueltaten»

Im Sudan herrscht seit 2023 ein brutaler Bürgerkrieg, den eine unabhängige Expertenkommission jüngst vor dem UN-Menschenrechtsrat als «Krieg der Gräueltaten» bezeichnet hatte. Die Kommission warf den Konfliktparteien schwere Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung vor.

Für ebendiese Zivilbevölkerung setzt sich das ERR-Netzwerk ein: Es besteht nach Angaben der Stiftung aus Tausenden Freiwilligen, die sich gemeinschaftlich und unter grossem persönlichem Risiko dafür einsetzen, die dringendsten humanitären Bedürfnisse anderer zu stillen. «Die ERRs retten Leben und wahren die Menschenwürde an einem Ort des Elends und der Verzweiflung», würdigte die Rafto-Stiftung.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft