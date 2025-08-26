The Swiss voice in the world since 1935
Rentnerin bei Entreissdiebstahl in Schönenwerd SO verletzt

Keystone-SDA

Eine 87-jährige Frau ist am Montag in Schönenwerd SO Opfer eines Entreissdiebstahls geworden. Ein Unbekannter entriss der Frau die Handtasche. Die Frau stürzte, verletzte sich mittelschwer und musste ins Spital. Der Täter ist nach Angaben der Kantonspolizei flüchtig.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Frau war um 14.45 Uhr von der Gartenstrasse in Richtung Villenstrasse zu Fuss unterwegs, wie die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag mitteilte.

Beim unbekannter Täter handle es sich um einen Mann im Alter zwischen 18 und 23 Jahren. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung sei der Mann auf der Flucht. Er habe dabei seine Schuhe verloren und sei daher barfuss unterwegs gewesen, berichtete die Polizei.

