Rentnerin fährt in Herisau «Biene Maja» um

Keystone-SDA

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Eine 87-jährige Frau hat am Donnerstag in Herisau mit ihrem Auto einen Verkehrsteiler, eine sogenannte "Biene Maja", umgefahren. Sie fuhr gemäss Polizeiangaben zunächst unbeirrt weiter. Die Strasse beim Obstmarkt wurde mit Öl verschmutzt, weil der unter dem Auto verkeilte Verkehrsteiler die Ölwanne beschädigt hatte.

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(Keystone-SDA) Die 87-jährige Autofahrerin geriet mit ihrem Fahrzeug gegen eine Verkehrsinsel und überfuhr dabei einen Verkehrsteiler, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Obwohl sich die «Biene Maja» unter dem Auto verkeilt hatte, fuhr die Frau ein Stück weiter. Die Feuerwehr musste anschliessend die Fahrbahn von Öl befreien.

Für die Umwelt bestand keine Gefahr, heisst es seitens der Polizei weiter. Das Auto wurde abtransportiert. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.

Die Fahrzeuglenkerin blieb unverletzt. «Sie verzichtete auf ihren Führerausweis und gab diesen der Polizeipatrouille zuhanden des Strassenverkehrsamt ab», schreibt die Polizei weiter.