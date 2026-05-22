Rentnerin stirbt nach Unfall mit führerlosem Lieferwagen in Zürich

Keystone-SDA

Eine Rentnerin ist nach einem Unfall in Zürich-Höngg im Spital verstorben. Zuvor hatte sie ein rollender Lieferwagen schwer verletzt.

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(Keystone-SDA) Die ältere Frau ist am Donnerstagabend ihren schweren Verletzungen erlegen, wie die Stadtpolizei Zürich am Freitag mitteilte. Der folgenschwere Vorfall ereignete sich am frühen Donnerstagnachmittag im Kreis 10.

Gemäss den ersten Ermittlungen geriet ein abgestellter Lieferwagen an einer Kreuzung aus ungeklärten Gründen in Bewegung. Das führerlose Fahrzeug rollte mehrere Meter weit und erfasste die Fussgängerin auf dem Trottoir.

Sanitäter brachten die Frau mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei untersuchen nun den genauen Hergang des Unglücks.