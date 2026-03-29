Reto Müller zeigt sich nach Wahl in Berner Regierung erleichtert

Keystone-SDA

Der Berner SP-Politiker Reto Müller hat sich am Sonntagabend unmittelbar nach seiner Wahl in die Kantonsregierung erleichtert gezeigt. "Der Tag war ein Wechselbad der Gefühle", sagte er.

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(Keystone-SDA) Müller hatte sich ein enges Rennen mit Daniel Bichsel (SVP) um den siebten Sitz in der Regierung geliefert. Mal lag in den Prognosen Müller vorne, mal Bichsel. «Die Hochrechnungen waren nichts für schwache Nerven», sagte Müller nach seiner Wahl. Nun sei er erleichtert, dass das Resultat deutlicher ausgefallen sei als die Hochrechnungen.

Als Berner Regierungsrat wolle er den Kanton vorwärts bringen. «Ich will mehrheitsfähige Politik machen», sagte Müller. Er kenne das aus Langenthal, wo er zuerst Stadtrat und dann Gemeinderat war. Aktuell ist Müller Langenthaler Stadtpräsident.