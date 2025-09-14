Rettungswagen prallt in Zürich in Auto: Vier Verletzte
Ein Rettungswagen mit Alarmlicht ist in der Nacht auf Sonntag im Stadtzürcher Kreis 3 in ein Auto geprallt. Dabei wurden vier Menschen verletzt - je zwei im Fahrzeug von Schutz und Rettung und zwei im Personenwagen. Im Rettungswagen befanden sich keine Patienten.
(Keystone-SDA) Kurz vor 0.30 Uhr fuhr der Rettungswagen auf der Kalkbreitestrasse Richtung Seebahnstrasse, wie die Stadtpolizei Zürich am Sonntag mitteilte. An der Verzweigung mit der Aemtlerstrasse prallten die beiden Fahrzeuge aufeinander. Alle vier in den Unfall verwickelten Menschen erlitten leichte Verletzungen und wurden ins Spital gebracht.