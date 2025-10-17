Reue für Japans Kriegsvergangenheit: Ex-Premier Murayama tot

Keystone-SDA

Japans früherer Ministerpräsident Tomiichi Murayama, der 1995 die bisher ehrlichste Entschuldigung für die Aggressionen seines Landes im Zweiten Weltkrieg ausgesprochen hatte, ist tot. Er starb am Freitag in einem Krankenhaus in der Stadt Oita im Alter von 101 Jahren, wie die Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei, Mizuho Fukushima, bekanntgab.

(Keystone-SDA) Murayama war Japans erster sozialistischer Regierungschef seit fast 50 Jahren. Bekannt ist er vor allem für die «Murayama-Erklärung» zum 50. Jahrestag des Kriegsendes, in der er ein «tiefes Gefühl der Reue» und eine «von Herzen kommende Entschuldigung» für das von Japan in Asien verursachte «enorme Leid» offiziell ausgedrückt hatte.

Es ist bislang die anerkanntermassen klarste und ehrlichste Entschuldigung eines japanischen Ministerpräsidenten. Nachfolgende Regierungen bezogen sich stets darauf. Im Jahr 2000 zog sich Murayama aus der Politik zurück.