RGM-Bündnis wirbt für Ja zum Budget der Stadt Bern

Keystone-SDA

Das RGM-Bündnis hat sich am Donnerstag im Hinblick auf die bevorstehende Abstimmung für das Budget 2026 der Stadt Bern ausgesprochen. Das Budget ermögliche zentrale Investitionen, gute Arbeitsbedingungen, Klimaschutz und Service Public.

1 Minute

(Keystone-SDA) Exponentinnen und Exponenten aus SP, Grünem Bündnis (GB), Grüner Freier Liste (GFL) und Gewerkschaftsbund bekräftigten an einer Medienkonferenz ihre Unterstützung für das Budget. Über dieses wird die Stadtberner Stimmbevölkerung am 30. November befinden.

Das ausgeglichene Budget sichere die finanzpolitische Handlungsfähigkeit der Stadt, sagte Chandru Somasundaram, Co-Präsident der SP Stadt Bern.

Der Gemeinderat hatte in seinem Voranschlag einen Gewinn von 2,6 Millionen budgetiert. Nach langen Verhandlungen im Stadtrat im September beläuft sich der Überschuss, der nun dem Stimmvolk vorliegt, noch auf 66’382 Franken.

Es ist das erste Mal seit 2019, dass das Stadtberner Stimmvolk über ein Budget mit einem Überschuss befinden wird.