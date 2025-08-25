Rhätische Bahn holt sich Finanzchefin der Südostbahn
Die Finanzchefin der Schweizerischen Südostbahn (SOB), Manuela Hutter Chalmers, wechselt zur Rhätischen Bahn (RhB). Laut einer Mitteilung der SOB vom Montag wurde die Wirtschaftsprüferin und Betriebsökonomin vom Verwaltungsrat der RhB zur neuen Leiterin Finanzen gewählt.
(Keystone-SDA) Hutter Chalmers wird per Ende Februar 2026 nach fast 13 Jahren aus der SOB-Geschäftsleitung ausscheiden, wie es heisst. Sie war 2013 ins Unternehmen eingetreten und spielte den Angaben zufolge eine zentrale Rolle bei der Finanzierung von Rollmaterial sowie bei der Erarbeitung einer neuen Immobilienstrategie.