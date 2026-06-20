Ricky Martin will noch mit 80 auf der Bühne stehen

Keystone-SDA

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Popsänger Ricky Martin ("Livin' la Vida Loca", "Maria") will, solange es geht, auf der Bühne stehen.

3 Minuten

(Keystone-SDA) «Ich habe meinem Sohn gesagt, dass ich wie die Rolling Stones sein werde», sagte der 54-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Ich werde über 80 sein und immer noch auftreten. Oder wie Paul McCartney. Der hat gerade seine Tournee begonnen. Schaut ihn euch an!»

Für den puerto-ricanischen Sänger sind die betagten Rockstars absolute Vorbilder. «Das sind meine Idole, meine Mentoren», schwärmte Martin. «Das sind Menschen, die ich bewundere und denen ich immer gefolgt bin. Und ich bin froh, dass sie vor mir da waren, denn ich trete nur in ihre Fussstapfen. Sie haben Grossartiges geleistet. Sie sind unsterbliche Ikonen.»

Deutschland-Comeback nach zwölf Jahren

Auf seiner Europa-Tournee gibt Ricky Martin am 27. Juni in Oberhausen sein erstes Deutschland-Konzert seit zwölf Jahren. «Es wird verrückt werden», verspricht der vierfache Vater, der nach eigener Aussage grossen Wert auf eine gute Balance zwischen Karriere und Familienleben legt. Deshalb nimmt er seine Kinder nach Europa mit.

«Natürlich kommen sie mit mir auf Tour», sagte er. Wenn seine Kinder zu lange an einem Ort seien, langweilten sie sich irgendwann. «Dann sagen sie: «Papa, was kommt als Nächstes? Los!» Das ist wirklich cool. Ich liebe das.» Martin hat 17-jährige Zwillingssöhne, eine sieben Jahre alte Tochter und einen sechs Jahre alten Sohn.

Kinder sind Inspiration – und schärfste Kritiker

«Sie sind – was soll ein Elternteil anderes sagen? – meine Inspiration», schwärmt der Sänger und Schauspieler. «Sie motivieren mich, mich im Studio einzuschliessen und Musik zu machen. Durch sie haben sich meine Entscheidungen verändert, denn ich bin jetzt ein Vorbild, und sie nehmen alles auf, was ich sage und tue.»

Er verriet, dass seine Kinder auch seine schärfsten Kritiker sind. «Sie urteilen ziemlich streng. Sie sagen mir: «Papa, das ist nicht gut.» Oder: «Papa, mach das nicht.» Ihr neues Lieblingswort ist: «Papa, das ist cringe.» Und dann muss man einfach zuhören und sich Notizen machen, denn die wissen, was gerade angesagt ist.»

Neues Album soll im Oktober erscheinen

Derzeit arbeitet Ricky Martin an einem neuen Studioalbum – seinem ersten seit elf Jahren. «Es wird voller Energie sein», versprach er. «Wir müssen Spass haben. Wir leben mitten in einer Zeit der Kriege. Da mache ich nichts Düsteres, Langsames oder Balladenhaftes.»

Das Album soll voraussichtlich im Oktober erscheinen. «Es wird super Latino-mässig, natürlich mit Mainstream- und angloamerikanischen Einflüssen», so Martin. «Ich freue mich wirklich, weil es lange her ist, dass ich wieder dieses Bedürfnis verspürt habe, ins Studio zu gehen. Ich habe wieder richtig Hunger. Die Muse ist zurück.»