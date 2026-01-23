Riegelhaus vor dem Kloster Fahr steht definitiv unter Denkmalschutz

Keystone-SDA

Die Unterschutzstellung des Riegelhauses im Eingangsbereich des Klosters Fahr in Würenlos AG ist rechtskräftig. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde des Klosters abgewiesen. Dieses wollte das Gebäude durch einen Neubau ersetzen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das im Jahr 1946 im Heimatstil erbaute Riegelhaus wurde einst als Knechtehaus und Bäuerinnenschule genutzt. Anfang 2023 stellte das Kloster bei der kantonalen Kommission für Denkmalpflege und Archäologie (KKDA) das Gesuch, das Gebäude abreissen und durch eine wesensgleiche Baute zu ersetzen. Dies geht aus einem am Freitag publizierten Urteil des Bundesgerichts hervor.

Mitte März 2024 stellte das zuständige Aargauer Departement den Riegelbau auf Antrag der KKDA unter Schutz. Entgegen der Ansicht des Klosters Fahr, weist das Verfahren der Unterschutzstellung keine Mängel auf. Das Bundesgericht hat entsprechende Rügen abgewiesen.

Zudem sei es nicht willkürlich, dass das Aargauer Verwaltungsgericht das Objekt als schutzwürdig eingestuft habe. Es erachtet dieses als wichtigen Zeitzeugen für den damaligen Baustil und von kantonaler Bedeutung. Innerhalb der Klosteranlage repräsentiere das Riegelhaus einen prägnanten und eigenständigen Baustil aus der jüngeren Epoche der Klostergeschichte. (Urteil 1C_241/2025 vom 9.12.2025)