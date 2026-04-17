Riehen BS schreibt Defizit von 15,9 Millionen Franken

Keystone-SDA

Die Gemeinde Riehen BS hat im 2025 einen Verlust von 15,9 Millionen Franken verzeichnet. Budgetiert war ein Minus von 17,9 Millionen Franken, wie die Gemeinde am Freitag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Gemeinde begründet das Defizit unter anderem mit gestiegen Kosten in den Bereichen Kinderbetreuung, Schule und Immobilien. Zum Beispiel hätten sich die Ausgaben bei den Kindertagesstätten gegenüber dem Vorjahr um rund 3,9 Millionen Franken erhöht.

Gleichzeitig fielen die Einnahmen gemäss Mitteilung unter dem Budget aus. So lag der Netto-Steuerertrag 4,4 Millionen tiefer als budgetiert. Hauptgründe dafür seien tiefere Vermögenssteuern sowie geringere Erträge bei den juristischen Personen, heisst es weiter.

Die Gemeinde bezeichnet die finanzielle Lage als «angespannt». Der Gemeinderat wolle die bereits eingeleiteten finanzpolitischen Massnahmen und die laufende Aufgabenüberprüfung konsequent weiterverfolgen.