Rigi Bahnen steigern im Jubiläumsjahr 2025 die Gästezahlen

Keystone-SDA

Die Rigi Bahnen haben 2025 mehr Fahrgäste gezählt. Im Jahr, in dem sie das 150-jährige Bestehen der Arth-Rigi-Bahn feierten, stieg die Zahl der transportierten Personen auf 1,02 Millionen Gäste.

(Keystone-SDA) Auf der Arth-Rigi-Bahn selbst wuchs das Gästeaufkommen laut einer Mitteilung vom Montag im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent. Die Luftseilbahn Kräbel-Rigi Scheidegg verzeichnete 17 Prozent mehr Passagiere. Aber auch über die Nordseite haben sich Ersteintritte positiv entwickelt und stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 8 Prozent.

Dabei hätten die neu versetzten Ankunftszeiten der Vitznau-Rigi-Bahn und der Arth-Rigi-Bahn auf Rigi Kulm massgeblich zu einer besseren Leitung der Gästeströme beigetragen, hiess es. Zusammen mit der Zugersee Schifffahrt sei zudem ein neues Kombiangebot lanciert worden, dass den Anreiseweg über den See verbessert habe.