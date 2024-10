Rind stirbt nach Autounfall in Fläsch GR

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Ein 29-jähriger Autofahrer ist am Sonntagnachmittag in Fläsch GR in eine Rinderherde gefahren. Ein Tier wurde dabei getötet, zwei weitere verletzt. Der Fahrer und sein Mitfahrer verletzten sich gemäss Polizeiangaben beim Unfall nur geringfügig.

Der Unfall geschah kurz vor 16.15 Uhr, als der 29-Jährige mit dem 33-jährigen Beifahrer und Fahrzeughalter von Balzers FL herkommend über die St. Luzisteig fuhr. Bei Fläsch GR wollte er mit seinem BMW ein anderes Auto überholen, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Graubünden auf Anfrage von Keystone-SDA am Montagmorgen sagte.

Der Fahrer habe dabei die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei über die Strasse hinaus auf eine Weide geschleudert. Dort kollidierte das Auto mit drei Rindern. Ein Rind habe direkt auf der Weide durch ein Team einer Tierambulanz versorgt werden können, so der Sprecher weiter. Ein Zweites wurde in eine Tierklinik gebracht. Für das dritte Tier kam jede Hilfe zu spät. Angaben zu möglichen Tempoüberschreitungen des 29-jährigen Fahrers machte die Polizei keine. Die Behörden klären nun den genauen Unfallhergang.