Ringen um Berner Uber-Regeln geht in eine neue Runde

Keystone-SDA

Das Ringen um die künftigen Spielregeln für Uber & Co im Kanton Bern geht in die nächste Runde. Der Grosse Rat hat die entsprechenden Punkte im neuen Taxigesetz am Donnerstag an die vorberatende Kommission zurückgewiesen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Dabei geht es um die Unterscheidung von Taxis und plattformbasierten Fahrdiensten. Bewilligungspflichtig sollen beide sein. Uber & Co sollen aber weniger hohe Hürden haben. Im Gegenzug sollen Taxis bestimmte Privilegien behalten, etwa die Nutzung der Standplätze von Gemeinden und das Befahren der Busspur.

Für Rückweisung stimmten SVP, FDP, GLP, Mitte, EVP und EDU. In der Debatte hiess es, das Ziel sei eine möglichst liberale Lösung, die aber fair für alle sein müsse. SP und Grüne warnten vor einer Regelung, die zu Lasten des Arbeitnehmerschutzes und der Sicherheit gehe.