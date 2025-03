Ritter: «Ich gehe gut vorbereitet in die Hearings»

Keystone-SDA

Nach Martin Pfister ist Mitte-Kandidat Markus Ritter an der Reihe bei der FDP. Er gehe gut vorbereitet in die Hearings, sagte er am Dienstagnachmittag vor den Gesprächen zu den Medienvertretern im Bundeshaus.

1 Minute

(Keystone-SDA) Sein erstes Hearing absolvierte Ritter bei der FDP. Kurz vorher sagte er zu Keystone-SDA Video, er wolle zeigen, was er wisse und könne und dass er bereit sei, Verantwortung zu übernehmen. Er gehe gut vorbereitet in die Hearings, auf jede Fraktion bezogen. «Wir haben uns sehr spezifisch vorbereitet.»

Die Fraktionsmitglieder sollten sich ein Bild davon machen können, wie er als Bundesrat arbeiten und wie er die Zusammenarbeit suchen würde. Die FDP interessierten sicher aussenpolitische Themen, sagte Ritter, sowie Verteidigung, Wirtschaft sowie vermutlich auch die Situation um die Zölle in den USA.

Am Dienstag führen auch die SVP und die GLP die Hearings mit den beiden Mitte-Bundesratskandidaten durch. Kommende Woche sind dann die SP und die Grünen an der Reihe. Die Bundesratswahl für den Ersatz von Mitte-Bundesrätin Viola Amherd findet am 12. März statt.