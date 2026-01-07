Roberts über Notting Hill: «Klang nach der dümmsten Idee»

Keystone-SDA

US-Schauspielerin Julia Roberts ist laut eigenen Worten bei dem Drehbuch zu einer ihrer erfolgreichsten Rollen erst skeptisch gewesen.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Ich erinnere mich, als mein Agent mich wegen «Notting Hill» anrief. Ich dachte nur: «Das klingt nach der dümmsten Idee für einen Film, die ich mir vorstellen kann»», sagte die 58-Jährige dem Branchenblatt «Deadline». Doch dann habe sie das Drehbuch gelesen und gedacht: «Oh. Das ist ja hinreissend. So witzig.»

In der romantischen Komödie aus dem Jahr 1999 spielt Roberts eine bekannte Schauspielerin, die sich in einen Buchladen-Besitzer, gespielt von Hugh Grant (65), verliebt.

Roberts hatte 2004 der britischen Vogue gesagt, dass die Rolle «eines der schwierigsten Dinge, die ich je machen musste» gewesen sei: «Ich habe mich so unwohl gefühlt!» Sie habe nicht gewusst, wie sie diese Person spielen sollte, sagte Roberts weiter.