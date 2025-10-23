Robin Rieser ist der neue Präsident der GFL

Keystone-SDA

Die Mitgliederversammlung der Grünen Freien Liste (GFL) hat am Mittwoch Robin Rieser zum neuen Präsidenten gewählt. Das Vizepräsidium besetzen neu Olivia Matti und Oliver Gross.

1 Minute

(Keystone-SDA) Rieser ist 34 Jahre alt und arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter für öffentliche Gesundheit bei einem nationalen Gesundheitsverband, wie die GFL in einer Mitteilung schrieb. Zusätzlich führt Rieser ein Töpferatelier und er arbeitet als Crossfit-Coach.

Rieser, Matti und Gross folgen auf Matthias Humbel und Christoph Leuppi, die ihre Ämter als Präsident respektive Vizepräsident der GFL abgaben.