Roboter soll künftig Landwirte am Hang entlasten
Ein elektrisch betriebener Einachser soll künftig Landwirtinnen und Landwirte bei den Arbeiten an Hang- und Steillagen entlasten. Die Bündner Regierung sprach nun einen Kantonsbeitrag von rund 362'400 Franken an das Projekt.
(Keystone-SDA) Der automatisierte, multifunktionale Einachser mit elektrischem Antrieb (Amea) ist ein Gemeinschaftsprojekt der Firma Altatek aus Tenna GR und der Fachhochschule Graubünden (FHGR). Mit insgesamt 999’600 Franken wollen sie den Roboter serienreif machen, wie die Bündner Regierung am Montagmorgen dazu schrieb.
Der Kantonsbeitrag werde im Rahmen des Gesetzes zur Förderung der digitalen Transformation in Graubünden gesprochen. Der Amea sei nicht nur ein per Fernbedienung gesteuerter Roboter, sondern lerne durch das sogenannte «Teaching-Verfahren» Hindernisse kennen und meide diese bei künftigen Einsätzen automatisch.